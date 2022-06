Anas cerca personale per la sede di Roma: le figure professionali ricercate da parte dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Candidature entro domani per i seguenti profili:

• Esperto Risk Monitoring & Reporting Finanziario

• Responsabile Cyber Security

Qui per la verifica dei requisiti richiesti e inviare la candidatura.