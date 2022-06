Al via lavori di manutenzione lungo la linea FL6 Roma – Cassino/Caserta.

· Investimento di 3,6 milioni di euro

· circolazione sospesa 2 e 3 luglio e 17 e 18 settembre

In questa prima fase Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà il consolidamento strutturale di due gallerie nella tratta Ciampino – Colleferro. In seguito si passerà all’adeguamento dei binari per consentire la circolazione di treni merci per semirimorchi.

Nel cantiere, operativo h24 sulle due gallerie, saranno a lavoro 30 tra operai e tecnici di RFI e di due Imprese Appaltatrici.

L’importo complessivo dei lavori previsti in questa fase è di 3,6 milioni di euro.

Per consentire l’operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria sarà sospesa sabato 2 luglio e domenica 3, e sabato 17 e domenica 18 settembre.

Sono previste cancellazioni, deviazioni e limitazioni alla circolazione dei treni.

Tutte le modifiche sono consultabili sui sistemi di vendita dell’Impresa Ferroviaria.

Foto di repertorio