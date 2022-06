Tragedia a Roma. Fiamme in un’abitazione: morta anziana

Tragedia a Roma, in zona Santa Maria del Soccorso: un incendio è divampato all’innterno di un’abitazione poco prima della mezzanotte di ieri, 29 giugno 2022, causando la morte di un’anziana.

Roma, incendio in abitazione: morta una 70enne

Una donna di circa 70 anni è morta a Roma a causa di un incendio divampato all’interno della sua abitazione: si tratta del secondo caso nella Capitale in pochi giorni. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con due squadre, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli.

L’intero appartamento è stato chiuso a causa del fumo; non sono stati riportati danni all’interno della struttura. Al momento, sono sconosciute le cause dell’incendio.

Foto di repertorio