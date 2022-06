Il corpo senza vita appartenente a una 62enne è stato ritrovato dai Carabinieri nel quartiere Trionfale, a Roma. L’episodio è avvenuto dopo che l’appartamento dove la donna viveva da sola è andato a fuoco, nella zona di via Seneca.

Roma, Trionfale. Donna 62enne trovata morta in seguito a un incendio in appartamento

La signora, che viveva al piano terra, è stata trovata dalle forze dell’Ordine della stazione Medaglie d’Oro e della IVV sezione dei rilievi, intervenuti assieme ai vigili del fuoco.

Sul corpo della 62enne sarà fatta l’autopsia, che accerterà le esatte cause del decesso. La casa è stata sequestrata per predisporre gli accertamenti rituali. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità in merito.

Foto di repertorio