Ancora caldo record. L’ondata durerà almeno fino a venerdì. Già da ieri sono arrivati i primi bollini rossi un po’ in tutto il Centro-Sud Italia. Nel Lazio, particolarmente attenzionati i Capoluoghi, con Latina, Roma e Frosinone che hanno fatto – e stanno facendo registrare – temperature da record.

Lazio, caldo record: ancora bollino rosso a Latina, Roma e Frosinone

La situazione continuerà anche domani e dopodomani: tra mercoledì 29 giugno 2022 e giovedì 30 giugno 2022 ancora bollino rosso nella maggior parte dei Capoluoghi laziali. Domani, mercoledì 29, saranno 19 su 27 le città monitorare dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Giovedì la situazione non migliorerà affatto: saliranno a 22 su 27. E anche per venerdì la situazione non sembra sia destinata a regredire. Qualche lieve speranza per il week-end, dove comunque le temperature scenderanno di qualche grado (nel peggiore dei casi, le massime toccheranno i 36 gradi).

Lazio, caldo record: fino a quando durerà?

Da lunedì prossimo un nuovo aumento, che le porterà a 38 gradi. Tuttavia, qualcosa in meno rispetto alle temperature di questi giorni, che stanno toccando con facilità i 39/40 gradi. Ancora difficile fare una stima relativa alla prossima settimana. Di giorno in giorno verrà comunque monitorato il tutto e vi aggiorneremo. Particolare attenzione anche alla situazione incendi, che a Roma e dintorni sembra imperversare, anche a causa delle alte temperature.