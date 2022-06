Temperature roventi in arrivo: il 27 e il 28 giugno si sfioreranno i 40 gradi!

Temperature già bollenti, anche se tra oggi, giovedì 23 giugno e domani, venerdì 24 giugno, si respirerà un po’ di più, grazie a un leggero abbassamento della temperatura e alla possibile pioggia. Tuttavia, i cieli velati non faranno che aumentare il calore percepito e l’umidità. Il week-end sarà soleggiato e con temperature alte, ma il problema arriverà con l’inizio della prossima settimana: lunedì e martedì, rispettivamente 27 e 28 giugno, si sfioreranno 40 gradi nelle zone della Città Metropolitana di Roma e nella provincia di Frosinone.

La situazione

Le proiezioni danno in arrivo caldo a dir poco torrido, con temperature più che anomale. Sarà un inizio di settimana decisamente da lasciare senza fiato. A Roma e provincia si toccheranno i 39 gradi nella giornata di lunedì e sono previsti 38 in quella di martedì. 39 anche in Ciociaria, in entrambe le giornate.

Le minime saranno tra i 22 e i 24 gradi. Allarme caldo in questi due giorni, che rientrerà già a partire da mercoledì prossimo. Le temperature infatti scenderanno di circa 3 gradi.

Dunque, un fine giugno rovente. E luglio come sarà? Lo scopriremo nei prossimi giorni.