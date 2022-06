Artena, cittadini e volontari si organizzano per rivalutare Piana della Civita

Domenica 3 luglio ci sarà una giornata di recupero e di riqualificazione del pianoro di Artena.

Questa iniziativa è promossa da una serie di associazioni e da singoli cittadini che vogliono rendere più fruibile e vivibile il pianoro di Artena, custode di antichità e di reperti di epoche antiche che ci connettono a una città dal nome ancora sconosciuto.

La giornata è anche un modo per riflettere sulla Civita di Artena, sulla relazione tra il sito archeologico, la montagna e la comunità. Per questo motivo dopo la pulizia ci sarà un’assemblea pubblica tra volontari, tra cittadini e soprattutto tra chi quotidianamente, come il gruppo archeologico, gli accademici e i ricercatori, curano l’area degli scavi tutto l’anno.

Info in locandina