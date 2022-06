Artena, approvato il bilancio 2021. Silvia Carocci: “Continua ad essere in perdita”

Il Comune di Artena ha approvato il bilancio del 2021. Si è tenuto ieri il Consiglio comunale presso il Granaio Borghese che ha visto approvare dagli 8 Consiglieri di maggioranza il rendiconto di gestione 2021. Presente all’assise anche il Consigliere Domenico Pecorari, che sembrerebbe essere stato autorizzato dalla Magistratura a partecipare e votare in Consiglio comunale. La discussione sul bilancio è stata accesa, come immaginato. A margine dell’assise la Consigliera di opposizione Silvia Carocci ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Il bilancio del Comune di Artena continua a essere in perdita e l’unica preoccupazione dei Consiglieri della ex maggioranza è la ricerca dei numeri in Consiglio per continuare a trascinare questo carrozzone. Lara Caschera, Sabrina Di Cori, Eleonora Palone, Carlo Scaccia, durante la seduta del Consiglio di ieri hanno dato l’impressione di aver dimenticato di essere stati gli assessori che hanno guidato Artena in questi anni e che oggi ci consegnano un disastro amministrativo. Hanno provato a scaricare la responsabilità di questo bilancio sul Commissario, dimenticando che le scelte folli che ci hanno condotto alle perdite le hanno fatte loro in questi anni“.

“La gestione fallimentare del CEP che ci deve restituire oltre 500.000 euro dei soldi pagati dai cittadini di Artena, le perdite legate alla vicenda della Farmacia Comunale, i soldi sperperati con le cause giudiziarie perse, la mancanza di iniziativa per cui non abbiamo intercettato neanche un finanziamento PNRR, sono tutti fatti di cui loro sono responsabili e a cui devono rispondere davanti alla città – ha proseguito la Carocci – C’è un buco di ulteriori tre milioni di euro, conosciuto già a novembre dello scorso anno che hanno volutamente ignorato, costruendo un bilancio fondato su entrate che sapevano non si sarebbero mai realizzate. Se si fossero dimessi già allora, domenica scorsa Artena avrebbe votato e oggi avrebbe una nuova amministrazione legittimata a guidare la città e a risolvere la situazione. Invece, ci consegnano a un lungo periodo di commissariamento ma soprattutto ci lasciano una città ferma senza opere e servizi”.

“Superare la sfiducia che oggi c’è tra i cittadini è la sfida più importante che secondo me deve animare la politica locale nei prossimi mesi anche perché sono convinta che la nostra comunità abbia tutte le carte per rialzarsi, l’importante è giocarle nel modo giusto” ha concluso la Cosnigliera.