Incendio vicino l’autostrada, alla stazione di servizio Prenestino Est, nel primo pomeriggio di oggi. A Roma, gli automobilisti si sono trovati davanti una fitta coltre di fumo grigiastro salire nel cielo.

Ancora sconosciuta la fonte del rogo, ma sembra che abbia colpito quantomeno la vegetazione presente poco vicino l’autostrada. L’episodio si somma a un altro incendio, avvenuto sempre quest’oggi, nelle vicinanze: a San Cesareo.

Un po’ di paura per gli automobilisti, che hanno chiuso i finestrini al passaggio vicino le alte fiamme e soprattutto dinanzi la presenza del fumo, che per poco ha ostruito parzialmente la visibilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere prontamente le fiamme.

Potrebbero seguire aggiornamenti relativi al luogo preciso e alle cause del rogo.