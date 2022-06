Spaventoso incendio a San Cesareo: capannone industriale in fiamme

Paura a San Cesareo dove un capannone industriale ha preso fuoco. Vigili del Fuoco sul posto.

Incendio in un capannone industriale di San Cesareo

È successo tutto intorno alle ore 12 di oggi, domenica 26 giugno 2022, a San Cesareo. Difatti, in via della Tecnica, si è scatenato un icnendio in un capannone industriale dove sembra esserci, oltre che mezzi industriali, anche un’attività di imballaggio e stoccaggio di funghi.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco con l’ausilio di 3 squadre, un’autobotte, un’autogru e altri mezzi utili.

Potrebbero esserci aggiornamenti.