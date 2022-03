Grave incidente sul lavoro questa mattina, 15 marzo 2022, a San Cesareo: un operaio è precipitato dal tetto di un’azienda rimanendo gravemente ferito; necessario l’intervento di un’eliambulanza.

Grave incidente sul lavoro a San Cesareo

Per cause ancora da chiarire, questa mattina, intorno alle 10:00, un operaio è precipitato dal tetto di un’azienda di via Maremmana Superiore: un volo di almeno 10 metri, che avrebbe provocato all’uomo diverse fratture.

L’operaio è stato soccorso dal personale medico del 118 che, vista la gravità della situazione, ha deciso di allertare un’eliambulanza per condurre l’uomo presso un nosocomio capitolino, dove ora è ricoverato in codice rosso. Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri.

Foto di repertorio