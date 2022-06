Una lite tra giovanissimi stava per trasformarsi in una tragedia: un 13enne ha accoltellato due coetanei ieri pomeriggio, 25 giugno 2022, verso le 18:00, a Bracciano.

Bracciano, 13enne prova ad accoltellare due coetanei

Un 13enne, di un paese limitrofo, ha provato ad accoltellare due giovani, di 14 e 15 anni, ferendoli alle braccia. I due ragazzi sono stati poi medicati in ospedale e hanno riportato delle ferite lievi.

Stando a quanto riportato da alcune testimonianze, i giovani erano in gruppo in piazza IV Novembre, dove poi sarebbe scoppiata la lite, probabilmente per delle attenzioni rivolte ad una ragazzina loro coetanea.

Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri.

Foto di repertorio