Questa mattina alle ore 7.00 circa, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la partenza 25A presso Strada Poderale di sambuco -Bracciano- per una esplosione per probabile fuga di gas.

Ecco cosa è successo

È stata coinvolta una villetta indipendente con all’interno una donna di circa 81 anni successivamente trasportata in buona salute ed in via precauzionale presso ospedale vicino.

Sul posto il nucleo NBCR ed il funzionario di servizio