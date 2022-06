La vittima del terribile incidente di ieri sera, 23 giugno 2022, nei pressi della stazione ferroviaria di Valmontone è il 28enne Pasquale Pascarella. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti; il ragazzo è deceduto sul colpo.

Molti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa del giovane sui social.

Valmontone, addio a Pasquale Pascarella

“Oggi è un giorno triste e amaro per Valmontone. Ieri sera, in un incidente stradale, ha perso la vita Pasquale Pascarella di soli 28 anni. Una giovane vita spezzata tragicamente che lascia sgomenti tutti e porta dolore nel cuore dei valmontonesi, in particolare dei tanti che conoscevano Pasquale e gli volevano bene.

Dal sindaco Alberto Latini e dall’intera Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Una preghiera per Pasquale, affinché riposi in pace”, è il messaggio dell’Amministrazione comunale.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore di tutti i cari e i familiari di Pasquale.

Foto da Facebook