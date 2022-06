Tragico incidente a Valmontone: morto giovane centauro

Tragico incidente ieri sera, 23 giugno 2022, verso le 21:00, nei pressi della stazione ferroviaria di Valmontone: morto un giovane centauro.

Incidente mortale a Valmontone: deceduto un 28enne

Ancora da chiarire la dinamica precisa dell’incidente mortale avvenuto ieri sera a Valmontone, in via XXV Aprile. Da una prima ricostruzione, sembra che il ragazzo, in sella alla sua moto, abbia perso il controllo del proprio mezzo e sia finito fuori strada, schiantandosi a terra.

Purtroppo l’impatto è risultato fatale: per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del ragazzo.

Foto di repertorio