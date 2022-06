Roma, imbrattati i muri dell’Istituto Spallanzani. D’Amato: “Gesto vile”

Questa notte sono stati vandalizzati i muri dell’Istituto Spallanzani di Roma con frasi no-vax: la condanna dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Roma, imbrattati i muri dell’Istituto Spallanzani

“Stanotte sono stati imbrattati i muri dell’entrata dell’Istituto Spallanzani con frasi choc e farneticazioni. Condanno fortemente questo gesto vile ed auspico che gli autori siano presto individuati. Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di tutti”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.