Nuove opportunità lavorative con Ferrovie dello Stato Italiane. Il Gruppo infatti ha attivato la ricerca di varie figure professionali da inserire nella Struttura Technology, Innovation e Digital che si occupa dell’evoluzione tecnologica del Gruppo e definisce le strategie fondamentali in campo digitale per creare basi solide per un futuro sempre più all’avanguardia nel sistema trasporti.

Le offerte di lavoro in Trenitalia e come candidarsi

L’innovazione e la tecnologia, da sempre fattori chiave per Ferrovie dello Stato, hanno trovato nel Piano industriale 2022-2031 una forte accelerazione. La digitalizzazione è un elemento imprescindibile e trasversale a tutti i quattro poli che compongono FS Italiane (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano). Per questa ragione il Gruppo FS ha avviato una campagna di ricerca per talenti in questo settore.

In particolare sono 5 le figure ricercate da inserire nella sede di Roma:

Cybersecurity Architect

Enterprise Architect

Senior Digital Industrial Agreements

Specialista Senior Telecomunicazioni

Specialista IoT

Per candidarsi all’indirizzo https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html c’è tempo fino al 31 luglio 2022.