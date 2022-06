Atina, bimba colpita alla testa: indagato un 25enne

Finisce sul registro degli indagati un ragazzo di 25 anni. Sarebbe lui l’autista del trattore che lo scorso 11 giugno 2022 ha colpito la piccola Giulia di 6 anni di Atina.

Bimba colpita alla testa: indagato 25enne

Il giallo potrebbe esser risolto? Questo non lo sappiamo, fatto sta che sul registro degli indagati è stato inserito un giovane ragazzo 25enne di Atina, accusato di essere l’autista del trattore che ha colpito la piccola Giulia di soli 6 anni.

Da quel giorno un calvario terribile: la corsa in ospedale e poi interminabili ore d’ansia che ancora non hanno fine. Difatti la piccola resta in gravi condizioni dopo che è stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica alla testa.