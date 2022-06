Dramma a Gallicano nel Lazio, uomo trovato morto in auto: aveva con sé un fucile

Dramma a Gallicano nel Lazio, comune alle porte di Roma: un uomo di 69 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua auto. Con sé aveva un fucile.

Gallicano nel Lazio, uomo trovato morto in auto

Un uomo di 69 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua auto, con accanto un fucile. Il dramma è avvenuto oggi pomeriggio, 14 giugno 2022, in una piazzola di sosta nei pressi dell’aviosuperficie di via Caipoli, a Gallicano nel Lazio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio e il personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Transennata la corsia in direzione Tivoli. Indagini in corso per appurare quanto successo: al momento, la tesi più accreditata è quella del gesto estremo.

Foto di repertorio