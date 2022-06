Tivoli, ciclista 82enne viene travolto da un’auto

Paura a Tivoli. Un ciclista è stato travolto da un’auto.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Nella giornata di oggi, venerdì 10 giugno 20220, intorno alle ore 19:10 in via Tiburtina, al km 29,800, un ciclista (82enne di Tivoli) è stato investito da un’auto guidata da un uomo di 37 anni.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano in ospedale in codice giallo. Sul posto per i rilievi del caso – oltre che per la gestione del traffico fortemente rallentato, visto l’orario – la Polizia Locale di Tivoli.