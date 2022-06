Tragedia in zona Borghesiana, nella periferia capitolina, questa mattina, 14 giugno 2022: un ragazzo di soli 20 anni è stato ritrovato morto con una ferita d’arma da fuoco alla testa.

Borghesiana, morto un ragazzo di soli 20 anni

Un colpo di pistola e subito sono partite le chiamate d’allarme alle Forze dell’Ordine. Gli agenti, giunti in via Domanico, zona Borghesiana-Finocchio, hanno trovato il cadavere del giorno riverso a terra, morto a causa di una ferita d’arma da fuoco in testa.

Ritrovata la pistola, che è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica della vicenda e le indagini sono ancora in corso: non si esclude nessuna pista, compresa quella del gesto estremo.

Potrebbero seguire aggiornamenti su quanto accaduto.

Foto di repertorio