Oggi, dopo due anni di interruzione, è rientrata in funzione la linea 74 del filobus Eur-Laurentina-Tor Pagnotta. La tratta, attraverso un corridoio della mobilità, si snoda dalla stazione della Metro B Laurentina, importante nodo di interscambio, fino al quartiere di Fonte Laurentina e garantisce oltre 11 chilometri, tra andata e ritorno, di spazio riservato integralmente al trasporto pubblico migliorando il servizio per l’intero quadrante sud.

Nell’ora di punta le linee filobus che percorrono il Corridoio offrono oltre 3000 posti. I mezzi, lunghi 18 metri, sono tutti dotati di trazione elettrica e possono trasportare un totale di 135 passeggeri con 28 posti a sedere. Sono inoltre attrezzati per il trasporto disabili, con spazio per due carrozzelle, e sono dotati di pedane elettriche.

Erano presenti alla riapertura della linea il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

La riattivazione del servizio, che si era interrotto a giugno del 2020, è avvenuta grazie al lavoro congiunto portato avanti da Atac e dall’Assessorato alla Mobilità che, dal momento del suo insediamento, ha impresso una forte accelerazione considerando l’importanza strategica della linea 74 del filobus per quel quadrante. Per rimettere in esercizio tutti i mezzi, Atac ha bandito una gara per la stipula di un nuovo contratto di manutenzione full service della durata di 5 anni. Questa attività ha consentito all’azienda di riprendere il servizio filobus grazie ai primi 10 mezzi che sono stati sottoposti a pre-esercizio e successivo collaudo con i competenti organi ministeriali. Gli altri 35 mezzi saranno collaudati nelle prossime settimane e saranno progressivamente reimmessi in esercizio sulle altre linee filobus 60 e 90.

L’Amministrazione inoltre sta lavorando per potenziare l’elettrificazione del trasporto pubblico con l’obiettivo di aggiungere nello stesso quadrante, entro il Giubileo, le linee 72 e 73 del filobus che faciliteranno i collegamenti permettendo agli utenti di raggiungere punti strategici come ad esempio il Campus Biomedico.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato: “Dopo due anni di interruzione, oggi rientra in funzione la linea 74 del filobus Eur-Laurentina-Tor Pagnotta. Una linea fondamentale per il trasporto pubblico, sostenibile ed efficiente, che migliorerà enormemente la mobilità dell’intero quadrante sud, e non solo. Questa tratta, attraverso il corridoio della mobilità, si snoda dalla stazione della Metro B Laurentina, importante punto di interscambio, fino al quartiere di Fonte Laurentina. Ringrazio l’assessore Patanè e Atac per il lavoro congiunto che ha consentito la riattivazione del servizio interrotto a giugno del 2020“.

“Dopo un anno – ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – riattiviamo una linea fondamentale per il trasporto pubblico nel quadrante Eur-Laurentina. Un servizio di straordinaria importanza per un trasporto pubblico fluido, efficiente, accessibile alle persone diversamente abili, ecologico e competitivo con l’auto privata. La riattivazione della Linea 74 ci consente di compiere un importante passo avanti verso la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni inquinanti. Nello stesso tempo, miglioriamo il collegamento tra i quartieri posti lungo le vie Laurentina e Ardeatina verso la Metro B ed il capolinea bus di piazzale dell’Agricoltura. Il corridoio, inoltre, facilita e velocizza il raggiungimento di importanti destinazioni, tra cui le aree commerciali e i centri direzionali dell’Eur e Castellaccio“.

