Tennistavolo, Colleferro ha incoronato i campioni regionali 2022 (FOTO)

Un weekend all’insegna delle racchette al Pala Romboni: sugli scudi i Campioni regionali di undici Categorie, maschili e femminili, di singolare e di doppio. Ad attenderli accanto al podio il Vice Sindaco Giulio

Calamita. Bene la Squadra di casa Mitici Colleferro.

I dettagli

209 partecipanti ai Tornei di singolare e 50 coppie iscritte ai Tornei di doppio, provenienti da tutto il Lazio,

si sono dati appuntamento lo scorso weekend al Pala Romboni di Viale Europa. In palio undici titoli di

Campione regionale di Categoria (Terza, Quarta, Quinta e Sesta nel maschile; Quarta e Quinta nel femminile).

Buono il risultato complessivo della Società Mitici Colleferro, che porta a casa, nei rispettivi Tornei di IV

Categoria, i titoli di Campionessa e di vice Campione regionali con Anna Colella e Dawid Waclaw.

Questi i risultati sintetici:

Singolare femminile V Categoria 1. Ivana Colletta – 2. Samantha Caprio – 3. Valeria Di Ianni e Valentina Bushueva

Doppio femminile V Categoria 1. Mazzetti/Bushueva – 2. Di Ianni/Di Ianni – 3. Colletta/Marchesi e

Tayanc/Ricci Singolare femminile IV Categoria 1. Anna Colella – 2. Debora Conte – 3. Debora Zagami e Lucia Sustrico

Doppio femminile IV Categoria 1. Conte/Sustrico – 2. Zagami/Riondino

Singolare maschile VI Categoria 1. Giulio Pupillo – 2. Emanuele Andrea De Biasi – 3. Lorenzo Comini

e Alberto Alejandro Reybaud; Doppio maschile VI Categoria 1. Comini/De Biasi – 2. Massa/Scaccia – 3. Abbruzzese/Colombo e

Pellegrini/Liberti; Singolare maschile V Categoria 1. Emanuele Andrea De Biasi – 2. Paolo Pietro Suraci – 3. Lucian

Michal Harchut e Claudio Sterpi Doppio maschile V Categoria 1. Turco/Dionisi – 2. Diano/Magatti – 3. Harchut/Ludovisi e

Baiardo/Addessi Singolare maschile IV Categoria 1. Giulio D’Arcangeli – 2. Dawid Waclaw – 3. Fabio Angiolella e

Carlo Bozza Doppio maschile IV Categoria 1. Caldarola/Bozza – 2. Fantozzi/Rosa – 3. Placidi/Marcolini e Sciarrone/Di Francesco

Singolare maschile III Categoria 1. Luca Lizio – 2. Carlo Bozza – 3. Gabriele Barbarito e Marco Centra

In grande spolvero il settore giovanile, con gli Under13 Emanuele Andrea De Biasi e Lorenzo Comini,

insieme all’Under15 Giulio Pupillo, a fare incetta di medaglie nelle Categorie VI e V maschili, con l’Under13 Eva Mazzetti Campionessa regionale di doppio V Categoria, con le sorelle Valeria e Roberta Di

Ianni (Under13 e Under17) seconde classificate nel doppio e la maggiore sul podio del singolare V Categoria, con gli Under15 Marco Centra e Giulio D’Arcangeli rispettivamente terzo classificato nel singolare III Categoria e Campione regionale nel singolare IV Categoria, con la già citata Anna Colella,

Under17, Campionessa regionale IV Categoria femminile.

“Il Tennistavolo conferma la sua vocazione al turismo sportivo: circa trecento persone, tra atleti, tecnici e accompagnatori, si sono riversate nel weekend da tutto il Lazio nella nostra città. – interviene il

Vice Sindaco Giulio Calamita – Un buon numero che sa di “return to play” per una disciplina che ha

sempre incontrato il nostro interesse e per lo Sport in generale, uno dei comparti maggiormente penalizzati in questi due anni difficili. Ora guardiamo fiduciosi al futuro già nella prossima stagione,

come sempre contando su Associazioni come ASD Mitici Colleferro, che da un decennio rappresenta

una delle più solide e intraprendenti realtà cittadine”.