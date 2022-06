Tennistavolo, tutto il Lazio a Colleferro per i campionati regionali

Più di duecento atleti a contendersi i titoli di Singolare; in 104 per i Doppi, con la Squadra di casa Mitici

Colleferro che guarda soprattutto alle Categorie femminili.

Campionati regionali Lazio di Tennistavolo a Colleferro

Sabato 11 e Domenica 12 no-stop al Pala Romboli di Viale Europa: attesi il Sindaco Pierluigi Sanna e

il Vice Sindaco Giulio Calamita per le premiazioni. Si torna finalmente a numeri pre-pandemia nello Sport laziale, ed è bello sapere che succede proprio a Colleferro, la città, che ha patrocinato la manifestazione, e l’Associazione sportiva che si sono distinte proprio nei momenti più bui per il sostegno che non hanno fatto mai mancare al Tennistavolo.

Quattordici, divisi tra maschili e femminili, i titoli di Campione regionale in palio.

Si inizia Sabato mattina con il Torneo di VI Categoria maschile, favorito il terzetto romano di enfant terrible

Andrea Emanuele De Biasi (TT Eureka), Giulio Pupillo (CRAL Comune di Roma) e Lorenzo Comini

(TT Roma). Nel primo pomeriggio spazio al V Categoria maschile, titolo in bilico tra Sud e Nord del Lazio, con buone possibilità di vittoria per Paolo Suraci (Fondana TT), Fabrizio Dionisi (Azzurra Albano), il polacco Lucian Michal Harchut in forza al Tuscia TT e Paolo Simoni (TT Soriano).

In contemporanea si disputeranno i Tornei di doppio maschile Sesta e Quinta Categoria.

Domenica in campo alle 9:30 i Quarta Categoria maschile. In pole position il giovane marocchino Zakaria Mercade, che quest’anno veste la maglia di TT Eureka Roma, incalzato dai mancini Carlo Bozza (APD

Castello Roma) e Ivan Riggi (Eos Roma), con il giovanissimo talento Giulio D’Arcangeli (CRAL Comune

di Roma) a chiudere le prime teste di serie. A guastare una festa in apparenza tutta romana ci proveranno

il funambolico Fabrizio Fantozzi (Vigor Velletri), Cosma Costantini (Top Spin Frosinone) e il padrone di

casa Dawid Waclaw portacolori di Mitici Colleferro.

A seguire, insieme ai Doppi III e IV Categoria, il Torneo III Categoria maschile: favorito d’obbligo Gabriele

Barbarito (TT Eureka Roma) seguito a distanza da Edoardo Caldarola (King Pong Roma) e Luca Lizio

(TT Maccheroni Roma).

Tutto al femminile il pomeriggio di Domenica, a partire dal torneo di V Categoria: a contendersi il titolo

di Campionessa regionale Ivana Colletta (Roma12 TT) e Samantha Caprio (Futura94 Ciampino), che

dovranno guardarsi alle spalle da Valentina Bushueva e dalla giovane Valeria Di Ianni, entrambe TT

Eureka di Roma, oltre che dal potente rovescio della colleferrina Sezin Tayanc (Mitici Colleferro).

Ancora Colleferro per il IV Categoria femminile: favorita Anna Colella (Mitici Colleferro), con i possibili

exploit da parte di Silvia De Bianchi (APD Castello Roma), Raffaella Riondino (EOS Roma) e Lucia

Sustrico (Top Spin Frosinone). Sorvegliata speciale Deborta Conte, anch’essa Top Spin Frosinone,

lontana dalle recenti gare ma con un curriculum di tutto rispetto. In contemporanea i Doppi femminili.

Sabato 11 dalle ore 10:30, Domenica 12 dalle ore 9:30. Pala Romboli – Viale Europa – Colleferro.

Ingresso libero per gli spettatori, obbligo di maschera di protezione FFP2.