Choc a Roma, accoltellato un ragazzo di 15 anni: è in gravi condizioni

Choc a Roma, presso la fermata metro Lepanto, in zona Prati: un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato e ora è ricoverato in gravi condizioni.

Roma, ragazzo di 15 accoltellato in strada: è grave

La terribile vicenda è accaduta ieri sera, 13 giugno 2022, verso le ore 20:00. Il giovane, un ragazzo di soli 15 anni, sarebbe stato accoltellato ad un braccio da un suo coetaneo, che poi sarebbe fuggito insieme ad altri tre giovani.

Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per risalire agli aggressori.

La vittima è ora ricoverata all’Ospedale Bambino Gesù di Roma in codice rosso, data la profondità della ferita e la copiosa perdita di sangue.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio