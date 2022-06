L’assegnatario dell’immobile dell’Ater era ricoverato in ospedale per problemi di salute, quando Z.D., un uomo italiano di 40 anni, si è approfittato della sua assenza, non solo per sottrargli tutto l’arredamento e i documenti di identificazione, ma anche per affittare l’appartamento, spacciandosi per lui.

I dettagli

Il quarantenne, dopo essersi adoperato a pubblicare annunci sui siti web più conosciuti per gli affitti, utilizzando false credenziali, è riuscito a portare a termine la truffa, ingannando due cittadini stranieri che, ignari di tutto, hanno iniziato a pagare mensilmente una quota per permanere nell’immobile, sito nel quartiere Prenestino. Sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo Prenestino, a scoprire il raggiro, a seguito delle accurate indagini scattate dopo aver accertato le prime anomalie relative all’occupazione dell’alloggio.

Fondamentali gli accertamenti da subito avviati dal personale, diretto dal Dirigente Dott. Roberto Stefano, che, attraverso un’ approfondita analisi dei movimenti eseguiti tramite una carta di credito prepagata, è riuscito a risalire all’identità dell’uomo, resosi irreperibile. Grazie alle ulteriori e capillari indagini, gli operanti hanno potuto rintracciare Z.D. presso la città di Trani. L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria con le accuse di truffa, furto e sostituzione di persona