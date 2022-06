Nemi, Alberto Bertucci è stato nuovamente eletto Sindaco

Una vittoria decisiva quella del sindaco Alberto Bertucci, che si riconferma sindaco di Nemi con quasi il 75%, stando a quanto dichiarato dal suo staff.

“Sfioriamo il 75%, con percentuali che confermano la fiducia dei cittadini. Ancora una volta è stata riconosciuta la bontà del nostro lavoro, culminato in una campagna elettorale condotta a testa a testa alta, orientata su programmi ed argomenti, nella quale ci siamo fatti scivolare addosso offese e accuse gratuite. I cittadini – evidenzia Bertucci – hanno dimostrato di sostenere fortemente tutto l’operato dell’Amministrazione in questi anni”, dichiara il primo cittadino di Nemi.

Nemi, Alberto Bertucci si riconferma Sindaco

“Ha vinto Nemi, ha vinta tutta la comunità che ha riconosciuto il grande lavoro svolto in questi anni in cui il Comune di Nemi ha dimostrato la sua importanza a livello nazionale ed internazionale. Al termine di questi cinque anni anche i cittadini hanno apprezzato e premiato i riconoscimenti e i traguardi raggiunti dal nostro straordinario Comune. A questo proposito ci tengo a ringraziare tutto il team e la squadra di consiglieri comunali che hanno permesso il raggiungimento oggi di questo risultato. Ringrazio in particolar modo il Consigliere Giovanni Libanori che è stato riconfermato con 152 preferenze dai nostri cittadini. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in noi e che hanno scelto di conferirci nuovamente questo grande onore”, dichiarano il sindaco Bertucci e il suo staff.

