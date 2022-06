Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, ritorna a Nemi la celebre Sagra delle Fragole. In occasione dell’evento, l’Amministrazione comunale ha deciso di puntare anche sulla cultura e sull’immenso patrimonio archeologico e naturalistico offerto dal territorio.

Nemi, 89° Sagra della Fragole e Mostra dei Fiori

Oggi, 5 giugno 2022, si sta svolgendo l’89° Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori a Nemi. Presente come ospite d’onore il comico Maurizio Battista, per il taglio del nastro.

In collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione Regionale dei Musei del Lazio diretta Stefano Petrocchi e il Museo delle Navi Romane diretto dalla Dott.ssa De Angelis sono state organizzate, tra i vari eventi nella mattinata, anche visite gratuite al museo che ospita il Famoso mosaico di Caligola e la Testa di Leone. Inoltre, il sindaco Bertucci ha conferito la cittadinanza onoraria a Piero Angela il quale, tramite un video, divulga la storia e la tradizione culturale di Nemi.

89° Sagra delle Fragole: una tradizione storica di Nemi

Come ogni anno, è stata tanto attesa la famosa sfilata della Fragolare, che attraversano in corteo l’intero paese sfoggiando il costume tradizionale, costituito da una gonna rossa, un bustino nero, una camicetta bianca e una mandrucella di pizzo in testa. Ovviamente, non mancano le altre protagoniste assolute della Sagra, le celebri fragole di Nemi, nella due varietà di fragoline e fragoloni, oltre a tante altre prelibatezze, come le confetture, i liquori e lo spumante fragolino.

Un evento tanto atteso, che ha deliziato i cittadini di Nemi e i numerosi turisti accorsi proprio per l’occasione.

Tra stornelli e le immancabili fragoline, la Sagra delle Fragole è tornata dopo due anni di restrizioni in tutto il suo splendore.

Foto in galleria