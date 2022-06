Dramma a Velletri, precipita dal quarto piano: 50enne morto sul colpo

Tragedia a Velletri nella mattinata di oggi, 9 giugno 2022: un uomo di 50 anni è precipitato dal quarto piano ed è morto sul colpo.

Tragedia a Velletri, morto sul colpo un uomo di circa 50 anni

Il dramma è avvenuto in via Giuseppe di Vittorio: un uomo di circa 50 anni è precipitato dal quarto piano della sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più accreditata è quella del gesto estremo, anche se non sarebbero stati ritrovati biglietti o lettere. Sul posto, è intervenuta anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso.

Foto di repertorio