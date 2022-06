Velletri, incendio in un capannone con materiale edile: struttura distrutta

Dalle ore 08:30 circa, due squadre VVF, con l’ausilio di due autobotti e il TA/6, stanno intervenendo a Velletri in Via Monte Moricone,15 per l’incendio di un’attività industriale.

Ecco tutti i dettagli

Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone nel quale era presente materiale edile e mezzi di movimento terra. La struttura di circa 300 mq in muratura con copertura in lamiera è andata completamente a fuoco. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Non ci sono stati feriti.

Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.