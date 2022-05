Velletri, brutto incidente sulla via Appia: elitrasportato un ragazzo di 22 anni

Grave incidente sull’Appia, nel territorio comunale di Velletri: necessario l’intervento di un’eliambulanza, grave un ragazzo di 22 anni.

Velletri, grave incidente sull’Appia: necessaria l’eliambulanza

Il sinistro si è verificato oggi pomeriggio, 24 maggio 2022, verso le 13:00, al km 35.500 di Via Appia Nuova, nel comune di Velletri, all’incrocio con Via Colle Noce. Per cause ancora da chiarire con esattezza, si sono violentemente scontrate un’auto e una moto, guidata da un 22enne.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Velletri, per tutti i rilievi del caso, e il personale medico del 118 che ha richiesto l’intervento di un’eliambulanza per il ragazzo, gravemente ferito. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

