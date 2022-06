Il lancio di Vega-C, volo VV21, è attualmente previsto per il 7 luglio 2022 alle 13.13 CEST in Italia (08.13 nella Guyana francese).

Vega

Vega-C è un razzo a corpo unico di circa 35 m di altezza con una massa in partenza di 210 tonnellate, in grado di trasportare in un’orbita polare di 700 km di riferimento circa 2200 kg. Usando una nuova gamma di vettori per carico utile, Vega-C sarà in grado di adattarsi a carichi di diverse forme e dimensioni che vanno da piccoli satelliti da solo 1 kg fino a un unico carico utile di grandi dimensioni. Gli attuali sviluppi amplieranno le capacità di Vega-C, che comprenderanno operazioni in orbita e missioni di rientro utilizzando il veicolo di ritorno Space Rider dell’ESA.

Per VV21, il principale carico utile di Vega-C sarà LARES-2, una missione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Sei CubeSat realizzati da università e istituti di ricerca europei verranno messi in orbita come carico utile secondario.

