La Avio continua a cercare personale per il quartiere generale di Colleferro per tutto il 2022. Come già avevamo anticipato, l’azienda aerospaziale della provincia di Roma ha al suo interno diverse posizioni aperte, e nell’arco dell’anno si contano che saranno circa un centinaio le persone da assumere. Scopriamo insieme quali sono le posizioni scoperte e le figure richieste, con annesse competenze e requisiti.

Avio di Colleferro cerca personale per il 2022: le figure ricercate

Come annunciato da Avio, le posizioni da ricercare entro fine anno sono 90: un numero che potrebbe però variare entro il 2022 e arrivare a circa un centinaio. Ecco come saranno ripartite.

Circa 80 posizioni saranno coperte da personale ingegneristico (principalmente ingegneria aerospaziale, poi aeronautica/elettronica/meccanica/gestionale). Le altre 10 saranno suddivise tra Finance, IT, Procurement. Un’altra decina di posizioni saranno di semplice ricambio generazionale.

Attualmente, molte selezioni sono state affidate a società esterne, che supportano l’azienda aerospaziale nella ricerca dei profili.

Sulla pagina LinkedIn di Avio, https://www.linkedin.com/company/avio-s-p-a/jobs/, sono pubblicate alcune delle ricerche che, periodicamente, vengono modificate e aggiornate ed è dunque questo il sito da tenere d’occhio per restare informati sulle opportunità e poter inviare le proprie candidature.

Come anticipato, le posizioni riguardano principalmente ruoli in Ingegneria, dunque nell’ambito della progettazione, e Operazioni Industriali, ovvero ingegneri di processo o tecnologi. Delle circa 100 figure aperte, si cercano anche circa 4/5 operai, e dunque anche se in minima parte, si cercano anche figure che non siano necessariamente specializzate in ingegneria.

L’azienda fa sapere, inoltre, di essere alla ricerca anche di ingegneri per l’area Programmi (Project Manager), Qualità (Quality Engineer), Acquisti (contracts officer o buyer); nelle funzioni di staff ci sono posizioni aperte in IT e Finance (controller).

Dunque, tenete d’occhio costantemente la pagina Linkedin dell’azienda da cui sarà possibile candidarsi, perché da qui ai prossimi mesi saranno diversi le figure per cui potersi candidare. Ricordiamo infatti che le suddette posizioni saranno ricoperte entro la fine del 2022.

Ovviamente, seguite anche noi per restare informati sulle principali offerte di lavoro presenti nella provincia di Roma, in quella di Frosinone e dintorni.