Anagni, “Ci sono i Carabinieri” e cerca di ingoiare la cocaina

Le ha tentate tutte pur di sfuggire all’arresto e, l’adrenalina del momento, l’ha portato a provare ad ingoiare un involucro di cocaina.

Cerca di ingoiare un involucro di cocaina per sfuggire all’arresto

Il tutto è avvenuto sabato scorso, intorno alle 3 di notte. Un giovane di 38 anni, residente ad Anagni, è stato fermato dai Carabinieri. Preso dal panico, il 38enne ha cercato di ingoiare l’involucro di cocaina che aveva con sé.

Allarmati, gli uomini dell’Arma hanno deciso di procedere con la perquisizione domiciliare in cerca di altro stupefacente. In casa sono stati ritrovati in tutto 3,5 grammi di cocaina, 93 di marijuana e 46 di hashish.

Subito sono scattate le manette.