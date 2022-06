Chiusa per una notte la stazione di Anagni sulla A1: ecco tutti i dettagli.

A1, chiusa per una notte la stazione di Anagni: info

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.

