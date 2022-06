Magliana, 30enne aggredito e lasciato in una pozza di sangue

Ragazzo colpito e lasciato in una pozza di sangue. Aggressione choc in zona Magliana, a Roma.

Aggressione in via della Magliana: ecco cosa è successo

Il ragazzo in questione ha 30 anni ed è stato colpito in via Murlo, zona Magliana. Secondo quelle che sono le prime informazioni, il giovane è stato colpito da un oggetto contundente e lasciato a terra in una pozza di sangue.

Spaventato e ferito, il 30enne ha subito chiesto aiuto ai residenti che hanno avvertito i sanitari dell’Ares. Intervenuti tempestivamente, il personale del 118 ha trasportato la vittima presso l’ospedale San Camillo in codice rosso dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Paolo che hanno aperto un’indagine per cercare di trovare il colpevole.