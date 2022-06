Tragico incidente a Roma, in zona Magliana: un uomo di circa 50 anni è morto in seguito allo scontro tra un’auto e uno scooter.

Incidente mortale su Via della Magliana: deceduto 50enne

Un altro incidente mortale sulle strade capitoline: dopo quello avvenuto in via di Boccea, dove ha perso la vita una 35enne, un uomo di 50 anni è deceduto in seguito allo scontro tra un’auto e uno scooter lungo via della Magliana.

Il drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 1° giugno 2022. Stando a quanto riportato, il 50enne sarebbe morto sul colpo. In corso l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. La strada è stata interdetta al traffico veicolare per circa tre ore, per consentire tutti i rilievi del caso.

Foto di repertorio