San Felice Circeo, donna picchiata selvaggiamente in strada e poi caricata in macchina

Un brutto episodio di violenza è avvenuto a San Felice Circeo, in provincia di Latina, dove delle persone hanno picchiato selvaggiamente una donna e poi l’hanno costretta a salire in macchina.

Un episodio bruttissimo avvenuto davanti gli occhi dei passanti. È successo a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, delle persone, a bordo di una macchina, si sono fermate in strada e hanno picchiato selvaggiamente una donna. Botte da orbi fino a quando quest’ultimi hanno trascinato la vittima all’interno dell’abitacolo per poi fuggire via.

Alcune delle persone presenti hanno subito allertato i Carabinieri che si sono messi alla ricerca degli aggressori trovandoli sull’Appia, nel territorio di Sonnino.