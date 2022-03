Un uomo è morto carbonizzato tra San Felice Circeo e Sabaudia. L’episodio riguarda un bracciante indiano di 50 anni, deceduto nelle campagne della provincia di Latina. La vittima stava lavorando presso un’azienda agricola locale, quando per motivi ancora da chiarire è scaturito un rogo che ha coinvolto la persona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i Carabinieri.

Assieme a lui c’era un altro uomo nel container, ma quest’ultimo è riuscito a fiuggire prima che le fiamme lo avvolgessero. Il container è stato posto sotto sequestro, mentre si indaga sulle cause scatenanti dell’incendio. Possibile che ci sia stato un malfunzionamento di una stufa che i due utilizzavano per riscaldarsi, ma soltanto gli accertamenti delle forze dell’Ordine potranno chiarire l’esatta dinamica di quanto successo.

ROGO CIRCEO, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): DOLORE PER MORTE BRACCIANTE. NECESSARIO ATTUARE LEGGE CONTRO CAPORALATO

“Sono addolorata per la morte del bracciante di origine indiana, in seguito ad un rogo che si è sviluppato all’interno di un prefabbricato nelle campagne di San Felice Circeo. Le circostanze in cui è avvenuta questa tragica vicenda, dimostrano ancora una volta la necessità di dare attuazione alla legge contro il caporalato che la Regione Lazio ha approvato tre anni fa.

L’impianto della legge, di cui sono stata promotrice, riconosceva e riconosce fra gli altri il diritto alla casa dei lavoratori in agricoltura, proprio in considerazione delle condizioni disumane in cui i braccianti specie di origine straniera sono costretti a vivere, anche nelle pianure pontine.

L’evento drammatico di questa mattina dimostra che la strada per garantire i diritti dei lavoratori è ancora lunga e ha bisogno di determinazione nella lotta contro la pratica odiosa del caporalato e dello sfruttamento”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

Foto di repertorio