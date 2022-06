Terribile incidente ad Alatri: auto si ribalta e finisce fuori strada, grave il conducente

Drammatico incidente sulla SS155 di Fiuggi, nel territorio di Alatri: un’auto è uscita fuori strada ribaltandosi; grave l’uomo alla guida.

Alatri, terribile incidente nella notte: grave un 46enne

Grave incidente nella notte ad Alatri, sulla SS155 di Fiuggi, località Magione: per cause ancora da chiarire con esattezza, un’auto è finita fuori strada, ribaltandosi. L’uomo alla guida, un 46enne del posto, è stato soccorso e condotto in ospedale: le sue condizioni sono molto gravi.

Nell’incidente, non sono rimaste coinvolte altre autovetture. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio