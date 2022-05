I tre accusati dell’omicidio del giovane Emanuele Morganti tornano in carcere: condanna definitiva a 14 anni.

Condannati gli accusati del terribile pestaggio che causò la morte del giovane Emanuele Morganti di Alatri

Condannati a 14 anni di reclusione i tre giovani accusati dell’omicidio di Emanuele Morganti, il ragazzo di Alatri deceduto a marzo del 2017 dopo un terribile pestaggio.

La Corte di Cassazione, dopo ore di Camera di Consiglio, ha confermato a carico di Mario Castagnacci, Michel Fortuna e Paolo Palmisani la condanna a 14 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, come già stabilito precedentemente dalla Corte d’Appello. Sono stati quindi rigettati tutti i ricorsi presentati per la riqualificazione del reato da omicidio preterintenzionale a volontario.

Risulta assolto in tutti e tre i gradi di giudizio Franco Castagnacci, padre di Mario, che ha sempre dichiarato di essere totalmente estraneo al pestaggio del giovane di Tecchiena (Alatri).

Foto di repertorio