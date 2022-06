PARATA DEL DUE GIUGNO, POLEMICA SULLA SFILATA DEI VIGILI. MILANI (SULPL): ” DAL COMANDANTE, SCHIAFFO AL CERIMONIALE”

La nota stampa del SULPL

“Divisiva la scelta del Comandante Generale Ugo Angeloni, di marciare alla testa dei suoi uomini, lasciando solo il Sindaco di Roma in quella tribuna autorità dove pure avrebbe dovuto presenziare. Pur apprezzando lo spirito cameratesco che vede per la prima volta un Comandante Generale marciare alla testa dei suoi uomini, non possiamo non evidenziare come il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, presenzi alla sfilata del due Giugno in rappresentanza delle Polizie Locali di tutti i Comuni d’Italia. In questo senso, prima di dare uno schiaffo al cerimoniale, che vuole il Comandante Generale a fianco nel Sindaco in tribuna autorità, si sarebbe dovuto riflettere”.

Così in una nota il Segretario Romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) Marco Milani.

Foto di repertorio