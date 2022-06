Non ce l’ha fatta Viridiana Rotondi, la runner romana investita a Cori da un’auto pirata: la donna è morta oggi pomeriggio, verso le 15:00, all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La donna era stata falciata da un’auto mentre faceva jogging in via Madonna delle Grazie a Cori, lo scorso 29 maggio. Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso, lasciando la vittima riversa sull’asfalto.

Dopo le segnalazioni dei passanti e la denuncia dei familiari, Viridiana è stata portata in ospedale, ma purtroppo le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito. Oggi, il terribile epilogo: Viridiana lascia anche una bambina di soli 10 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

Nel frattempo, i Carabinieri di Aprilia hanno identificato l’uomo alla guida dell’auto: si tratta di un 35enne di Cori. La posizione dell’uomo, inizialmente denunciato per lesioni e omissione di soccorso, ora potrebbe aggravarsi.