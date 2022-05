Una donna romana di 47 anni è attualmente ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un’auto pirata mentre faceva jogging a Cori.

Cori, donna investita da un’auto pirata: è grave

L’incidente è avvenuto ieri mattina, domenica 29 maggio 2022, in via Madonna delle Grazie. Il conducente dell’auto non si sarebbe fermato e non avrebbe prestato soccorso alla donna investita. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno trovato la signora in strada completamente priva di sensi.

Essendo senza documenti, si è risaliti all’identità della runner grazie alla denuncia del fratello, che ha allertato le Forze dell’Ordine non vedendo rientrare la sorella. Ora la donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’auto pirata: ora il conducente rischia un’accusa per lesioni e omissione di soccorso.

