Poco prima dell’1:00, incidente su via di Boccea , prossimità di Piazza Giureconsulti. Sul posto intervento della Polizia Locale VII Gruppo Appio: 4 veicoli coinvolti dei quali 2 in marcia , 1 in fermata e 1 in sosta.

Grave incidente questa notte

Una Toyota Yaris, da prime ricostruzioni , sembrerebbe aver urtato una ford fiesta in marcia, quindi una citroen in fermata temporanea, per poi ribaltarsi, mentre la citroen dopo l’urto è finita su di una mercedes in sosta.

La conducente della Toyota Yaris , poco dopo il trasporto all’Aurelia Hospital, è deceduta , trattasi di donna italiana di 35 anni. A bordo era presente la figlia, di anni 15, ricoverata all’ospedale Gemelli in codice rosso. I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un uomo italiano di 24 anni a bordo della Ford e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni a bordo della Citroen sono stati portati presso l’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito.

Una terza cittadina peruviana, sempre a bordo della Citroen invece, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo . In corso accertamenti per risalire all’esatta dinamica dei fatti. In ausilio per la viabilità pattuglie del XIII Gruppo Aurelio e del I gruppo Trevi.