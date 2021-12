La scorsa notte a Ceprano, i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio teso al contrasto di reati predatori ed in materia di stupefacenti, hanno proceduto ai seguenti risultati

Controlli in Ciociaria: il report

I Carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 57enne del luogo incensurato. In particolare, il predetto che si aggirava per le vie di quel centro a bordo della propria autovettura, è stato fermato dai militari operanti e nel corso del controllo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, già confezionata, che lo stesso nel frattempo aveva messo in bocca al fine di nasconderla ai Carabinieri.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il ritrovamento di circa 27 grammi di analoga sostanza stupefacente pronta per essere confezionata in dosi, nonché un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Espletate le formalità di rito sia lo stupefacente che il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, su disposizione della competente A.G., è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida;

– eseguire n.8 perquisizioni personali e veicolari;

– identificare n.50 persone;

– controllare n.35 autoveicoli.