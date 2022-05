Ancora un brutto episodio di aggressione sessuale a Roma, nel quartiere di San Lorenzo: una 22enne stava per essere struprata da un 42enne quando per fortuna è stata soccorsa da un ragazzo, che ha messo in fuga l’aggressore.

La vicenda

Come riportato da Repubblica, la ragazza vittima dell’aggressione ha raccontato di essere ancora sotto choc per quanto successo.

L’episodio è avvenuto nella notte di sabato scorso, nella zona di San Lorenzo. La 22enne, una studentessa fuorisede, stava camminando quando un uomo l’ha aggredita e minacciata con un cacciavite.

Un passante ha impedito che la violenza si consumasse, mettendo in fuga l’aggressore e tranquillizzando la ragazza. Il 42enne è stato poi identificato e condotto in commissariato.

