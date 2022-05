Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 30 maggio 2022, a Colleferro, in via Giovanni XXIII.

Colleferro, auto finisce su un fianco: ancora da chiarire la dinamica dell’incidente

Un’auto, per cause ancora da chiarire, si è impennata e poi è ricaduta sul proprio fianco sinistro, dopo aver probabilmente urtato un’altra vettura in sosta. Stando a quanto testimoniato, il conducente dell’auto coinvolta è uscito illeso dal veicolo.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Potrebbero segurie aggiornamenti.