Paura questa mattina a Colleferro. Verso le 11:00 di oggi, 25 maggio 2022, un 21enne di Bellegra è riuscito ad uscire dal Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) dell’ospedale colleferrino, seminando il panico prima di essere arrestato dai Carabinieri.

Colleferro, ecco cosa è successo stamattina

Stando ad una prima ricostruzione, per ora non ufficiale, il giovane originario di Bellegra, uscito dalla struttura ospedaliera, avrebbe prima rubato un’auto sottraendola ad una signora, finendo poi contro un palo nei pressi della Stazione Ferroviaria di Colleferro.

Sceso dall’auto, con un’arma contundente, forse un machete, avrebbe poi danneggiato i lunotti posteriori di altre vetture in sosta. Il ragazzo, infine, è stato fermato dai Carabinieri giunti sul posto. Il 21enne è stato ricondotto in ospedale per delle ferite da medicare.

Foto di repertorio