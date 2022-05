Alle ore 14,50 circa di oggi, sabato 28 maggio 2022, la Sala Operativa ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Tivoli (18/A) presso il comune di Guidonia Montecelio, in via Maremmana Inferiore, per via di un incidente stradale, avvenuto tra due autovetture.

I feriti

Nello scontro frontale sono rimaste ferite tre persone: quello più grave è risultato essere un bambino di circa tre anni, prontamente estratto dall’abitacolo della vettura su cui viaggiava dai vigili del fuoco. Il piccolo è stato affidato al personale sanitario ed elitrasportato in codice rosso presso l’ospedale A. Gemelli di Roma.

Sul posto era presente il personale della Polizia di Stato per gestire la viabilità. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’Ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti, soprattutto riguardanti le condizioni del bambino, che ci auguriamo si riprenda il prima possibile.